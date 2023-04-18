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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити: обзор матча 18 апреля 2023
Шеффилд Юнайтед
18.04.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
77'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Балдок
90'
+3
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
И. Ндиайе
90'
87'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Таннер
ГОЛ! 1:0!
Д. Макэйти
Пас отдал
И. Ндиайе
77'
74'
Замена
А. Скотт
️️️️
С. Белл
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
74'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Т. Дойл
74'
65'
Замена
М. Сайкс
️️️️
Г. Корник
65'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
60'
Желтая карточка
Г. Корник
54'
Желтая карточка
К. Принг
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Д. Флек
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Шеффилд Юнайтед
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
3-3-3-1
17
Дэвис
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
15
Иган
3
Лоу
16
Берге
32
Балдок
13
Флек
20
Дойл
7
Ндиайе
9
МакБарни
4-2-4
1
О'Лири
19
Таннер
3
Принг
26
Винер
12
Дасилва
10
Кинг
37
Джеймс
21
Уэллс
11
Белл
18
Вайманн
23
Корник
20
Дойл
10
Норвуд
10
Норвуд
20
Дойл
13
Флек
24
Макэйти
24
Макэйти
13
Флек
7
Ндиайе
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Ндиайе
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
23
Корник
17
Сайкс
17
Сайкс
23
Корник
11
Белл
8
Скотт
8
Скотт
11
Белл
19
Таннер
9
Мехмети
9
Мехмети
19
Таннер
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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