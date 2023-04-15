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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Кардифф
Шеффилд Юнайтед - Кардифф: обзор матча 15 апреля 2023
Шеффилд Юнайтед
15.04.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
4 : 1
Завершен
Кардифф
24'
Д. Макэйти
54'
Д. Робинсон
80'
И. Ндиайе
85'
К. Кларк
19'
С. Каба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Кардифф
ГОЛ! 4:1!
К. Кларк
85'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
И. Ндиайе
82'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
81'
ГОЛ! 3:1!
И. Ндиайе
80'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Богль
79'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Т. Дойл
79'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Макэйти
75'
61'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
К. Этете
Желтая карточка
Д. Балдок
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Робинсон
Пас отдал
Т. Дойл
54'
52'
Желтая карточка
К. О'Доуда
46'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Симпсон
Желтая карточка
С. Берге
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Макэйти
Пас отдал
С. Берге
24'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Каба
Желтая карточка
М. Лоу
17'
4'
Желтая карточка
Д. Симпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Шеффилд Юнайтед
26
Киран Кларк
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
3-3-2-1-1
17
Дэвис
32
Балдок
14
Робинсон
15
Иган
3
Лоу
16
Берге
2
Богль
7
Ндиайе
20
Дойл
24
Макэйти
9
МакБарни
4-1-2-1-2
21
Оллсоп
38
Нг
25
МакГиннес
6
Симпсон
4
Кипр
24
Уинтл
4
Риномхота
32
Роллс
11
Филоджин
9
Каба
28
Этете
2
Богль
26
Кларк
26
Кларк
2
Богль
24
Макэйти
13
Флек
13
Флек
24
Макэйти
20
Дойл
10
Норвуд
10
Норвуд
20
Дойл
7
Ндиайе
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Ндиайе
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
6
Симпсон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
6
Симпсон
28
Этете
29
Уикхэм
29
Уикхэм
28
Этете
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Кардифф
4
Олли Арбластер
ЦП
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
4
Олли Арбластер
ЦП
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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