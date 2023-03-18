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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити: обзор матча 18 марта 2023
Куинз Парк Рейнджерс
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
3'
Т. Чон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
Желтая карточка
С. Йохансен
90'
+6
Желтая карточка
С. Армстронг
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
К. Лонг
86'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Т. Чон
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
Д. Лоу
82'
81'
Желтая карточка
О. Трасти
78'
Желтая карточка
Д. Радди
Замена
С. Армстронг
️️️️
Р. Дикки
76'
73'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Р. Хадра
63'
Замена
Э. Чанг
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
С. Йохансен
️️️️
Л. Амос
59'
Желтая карточка
Л. Амос
56'
Замена
A. Drewe
️️️️
О. Какай
46'
Желтая карточка
С. Филд
22'
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чон
Пас отдал
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
33
Джордж Холл
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-1-3-1-2
88
Дьенг
29
Какай
16
Дикки
2
Данн
10
Амос
37
Адома
42
Ироегбунам
26
Филд
9
Лоу
18
Мартин
13
Дайкс
4-1-2-1-2
26
Радди
4
Робертс
6
Трасти
2
Колен
13
Лонг
5
Белик
33
Холл
7
Бакуна
19
Чон
10
Юткевич
30
Хадра
29
Какай
29
29
29
Какай
9
Лоу
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
9
Лоу
10
Амос
10
Йохансен
10
Йохансен
10
Амос
16
Дикки
22
Армстронг
22
Армстронг
16
Дикки
7
Бакуна
20
Чанг
20
Чанг
7
Бакуна
30
Хадра
28
Меджбри
28
Меджбри
30
Хадра
19
Чон
10
Грэм
10
Грэм
19
Чон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити
31
Джордан Арчер
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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