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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 18 марта 2023
Миллуолл
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
67'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. МакНамара
84'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Уоллес
84'
Желтая карточка
Д. Купер
83'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Сэйвилл
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд
62'
Желтая карточка
Д. Корома
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Хонимэн
60'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Фогльзаммер
60'
Желтая карточка
А. Фогльзаммер
57'
45'
Замена
Д. Уорд
️️️️
М. Уогхорн
43'
Желтая карточка
М. Уогхорн
37'
Желтая карточка
М. Пирсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
4-3-1-2
25
Лонг
4
Крессуэлл
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
18
Леонард
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
3-2-2-2
31
Вацлик
6
Хелик
5
Пирсон
4
Эдмондс-Грин
7
Джексон
3
Руффельс
6
Хогг
5
Радони
29
Уогхорн
37
Корома
3
Уоллес
2
Мэлони
2
Мэлони
3
Уоллес
6
Сэйвилл
11
Эсс
11
Эсс
6
Сэйвилл
20
МакНамара
16
Шеклтон
16
Шеклтон
20
МакНамара
9
Фогльзаммер
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Фогльзаммер
10
Хонимэн
7
Бурк
7
Бурк
10
Хонимэн
29
Уогхорн
25
Уорд
25
Уорд
29
Уогхорн
Остались в запасе
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
41
Николас Билокапич
ВР
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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