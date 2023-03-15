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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити: обзор матча 15 марта 2023
Хаддерсфилд Таун
15.03.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
66'
Г. Хэнли (АГ)
26'
Г. Сара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
90'
+4
Желтая карточка
К. МакЛин
90'
+2
Красная карточка
Маркиньос
Замена
Т. Симпсон
️️️️
М. Уогхорн
83'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Уорд
82'
77'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Я. Серенсен
77'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Д. Сарджент
76'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
Замена
Д. Касуму
️️️️
Д. Корома
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Хэнли
66'
64'
Желтая карточка
А. Ганн
53'
Желтая карточка
М. Ааронс
42'
Замена
Т. Пукки
️️️️
А. Айда
34'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Б. Гибсон
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сара
Пас отдал
А. Айда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
3-2-2-3
31
Вацлик
6
Хелик
12
Лис
4
Эдмондс-Грин
3
Руффельс
7
Джексон
5
Радони
6
Хогг
37
Корома
29
Уогхорн
25
Уорд
3-2-2-1-2
1
Ганн
13
Яннулис
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
18
Серенсен
8
Сара
23
МакЛин
11
Маркиньос
9
Сарджент
33
Айда
37
Корома
18
Касуму
18
Касуму
37
Корома
25
Уорд
94
Диарра
94
Диарра
25
Уорд
29
Уогхорн
17
Симпсон
17
Симпсон
29
Уогхорн
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
23
Гибсон
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
23
Гибсон
9
Сарджент
17
Цолис
17
Цолис
9
Сарджент
33
Айда
20
Пукки
20
Пукки
33
Айда
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити
41
Николас Билокапич
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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