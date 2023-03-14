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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Суонси
Миллуолл - Суонси: обзор матча 14 марта 2023
Миллуолл
14.03.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
48'
Ч. Крессуэлл
55'
А. Фогльзаммер
58'
Р. Мэннинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Суонси
90'
+5
Желтая карточка
Р. Мэннинг
88'
Замена
К. Конгрив
️️️️
Л. Кандл
Замена
Ш. Хатчинсон
️️️️
З. Флемминг
88'
84'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Г. Дарлинг
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Брэдшоу
76'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. Сэйвилл
76'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Фогльзаммер
75'
64'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Уолш
64'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Каллен
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мэннинг
Пас отдал
М. Гримес
ГОЛ! 2:0!
А. Фогльзаммер
Пас отдал
Д. Хонимэн
55'
Желтая карточка
Д. МакНамара
50'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Крессуэлл
48'
42'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-3-1-2
25
Лонг
3
Уоллес
5
Купер
4
Крессуэлл
20
МакНамара
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
18
Леонард
9
Флемминг
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
4-3-3
1
Фишер
6
Дарлинг
15
Вуд
5
Кабанго
3
Мэннинг
6
Гримес
10
Нтчам
25
Кандл
11
Каллен
8
Уолш
9
Пироэ
9
Флемминг
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
9
Флемминг
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
9
Фогльзаммер
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
7
Бурк
7
Бурк
9
Брэдшоу
6
Дарлинг
26
Ноутон
26
Ноутон
6
Дарлинг
25
Кандл
20
Конгрив
20
Конгрив
25
Кандл
11
Каллен
7
Уиттакер
7
Уиттакер
11
Каллен
8
Уолш
35
Патерсон
35
Патерсон
8
Уолш
Остались в запасе
Миллуолл
Суонси
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Миллуолл - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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