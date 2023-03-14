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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сток Сити
Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 14 марта 2023
Мидлсбро
14.03.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
23'
Ч. Акпом
45'
К. Хувер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
90'
+3
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
Замена
S. Finch
️️️️
А. Рэмзи
87'
86'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Гэйл
82'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
75'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Желтая карточка
М. Форсс
71'
67'
Замена
М. Фокс
️️️️
А. Туанзебе
Замена
М. Форсс
️️️️
К. Арчер
66'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Д. Хаусон
66'
58'
Желтая карточка
А. Туанзебе
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Хувер
29'
Желтая карточка
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
Р. МакГри
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
10
Sonny Finch
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
47
Карел Реддин
ПВ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
2-5-1-2
1
Стеффен
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
21
Рэмзи
9
Арчер
29
Акпом
4-3-3
1
Бонхэм
25
Хувер
4
Туанзебе
16
Уилмот
21
Стерлинг
4
Пирсон
29
Лорент
12
Смоллбоун
18
Браун
34
Гэйл
23
Кэмбелл
16
Хаусон
4
Барласер
4
Барласер
16
Хаусон
21
Рэмзи
10
10
21
Рэмзи
9
Арчер
88
Форсс
88
Форсс
9
Арчер
4
Туанзебе
3
Фокс
3
Фокс
4
Туанзебе
34
Гэйл
8
Бэйкер
8
Бэйкер
34
Гэйл
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ПВ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ПВ
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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