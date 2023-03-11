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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Мидлсбро
Суонси - Мидлсбро: обзор матча 11 марта 2023
Суонси
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
15'
Ж. Пироэ
54'
А. Рэмзи
58'
К. Арчер
77'
Ч. Акпом (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Мидлсбро
90'
+2
Замена
М. Бола
️️️️
Ч. Акпом
90'
+2
Замена
А. Моуатт
️️️️
Р. МакГри
Замена
М. Уиттакер
️️️️
М. Соринола
84'
Желтая карточка
Д. Фултон
82'
78'
Замена
М. Форсс
️️️️
К. Арчер
77'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ч. Акпом
73'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Л. Кандл
70'
Желтая карточка
Д. Латибодье
58'
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Арчер
Пас отдал
Х. Хакни
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Купер
46'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Фишер
5
Кабанго
22
Латибодье
15
Вуд
29
Соринола
3
Мэннинг
25
Кандл
4
Фултон
6
Гримес
8
Купер
9
Пироэ
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
17
МакНэйр
26
Ленихэн
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
3
Гилс
21
Рэмзи
29
Акпом
9
Арчер
8
Купер
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Купер
29
Соринола
7
Уиттакер
7
Уиттакер
29
Соринола
25
Кандл
35
Патерсон
35
Патерсон
25
Кандл
29
Акпом
16
Бола
16
Бола
29
Акпом
8
МакГри
20
Моуатт
20
Моуатт
8
МакГри
9
Арчер
88
Форсс
88
Форсс
9
Арчер
Остались в запасе
Суонси
Мидлсбро
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Суонси - Мидлсбро
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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