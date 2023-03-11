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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Кардифф
Престон - Кардифф: обзор матча 11 марта 2023
Престон
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
68'
Т. Кэннон
90+4'
Ч. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Кардифф
ГОЛ! 2:0!
Ч. Эванс
90'
+4
90'
+3
Замена
Р. Лутхра
️️️️
М. Харрис
90'
+2
Красная карточка
Д. Анвик
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Каррерас
82'
Замена
Д. Онома
️️️️
Д. Джонсон
82'
72'
Замена
М. Харрис
️️️️
Э. Риномхота
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэннон
Пас отдал
Г. Каннингэм
68'
64'
Замена
О. Ожо
️️️️
С. Каба
Замена
Р. Брэди
️️️️
Т. Пэррот
60'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Б. Вудберн
60'
41'
Желтая карточка
М. МакГиннес
Желтая карточка
Д. Стори
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
4-3-1-2
28
Вудман
18
Каррерас
8
Каннингэм
14
Стори
4
Диаби
8
Уайтмэн
44
Поттс
14
Джонсон
7
Вудберн
19
Пэррот
9
Кэннон
3-1-3-1-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
4
Кипр
24
Уинтл
47
О'Доуда
4
Риномхота
14
Сойерс
11
Филоджин
9
Каба
28
Этете
19
Пэррот
11
Брэди
11
Брэди
19
Пэррот
18
Каррерас
4
Ледсон
4
Ледсон
18
Каррерас
14
Джонсон
17
Онома
17
Онома
14
Джонсон
7
Вудберн
17
Эванс
17
Эванс
7
Вудберн
Харрис
40
Лутхра
40
Лутхра
Харрис
4
Риномхота
9
Харрис
9
Харрис
4
Риномхота
9
Каба
9
Ожо
9
Ожо
9
Каба
Остались в запасе
Престон
Кардифф
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
2
Малон Ромео
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
19
Лайам Делап
ЦФ
Остались в запасе
2
Малон Ромео
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Престон - Кардифф
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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