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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ротерхэм
Бирмингем Сити - Ротерхэм: обзор матча 11 марта 2023
Бирмингем Сити
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
5'
Р. Хадра
35'
К. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Ротерхэм
87'
Желтая карточка
Т. Фосу
Желтая карточка
О. Трасти
80'
Замена
С. Хоган
️️️️
Т. Чон
79'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Д. Холл
79'
Замена
М. Робертс
️️️️
Р. Хадра
78'
64'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Ш. Фергюсон
63'
Замена
Д. Келли
️️️️
К. Ковентри
63'
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Л. Пелтье
46'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Л. Ельде
46'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Х. Одоффин
45'
+2
Желтая карточка
Л. Ельде
ГОЛ! 2:0!
К. Лонг
Пас отдал
О. Трасти
35'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
К. Белик
32'
29'
Желтая карточка
Х. Одоффин
ГОЛ! 1:0!
Р. Хадра
Пас отдал
Л. Юткевич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
20
Элфи Чанг
ОП
33
Джордж Холл
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
2
Хаким Одоффин
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
4-2-1-1-2
26
Радди
13
Лонг
6
Трасти
6
Дин
2
Колен
5
Белик
20
Чанг
33
Холл
19
Чон
10
Юткевич
30
Хадра
4-2-1-2-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
25
Хамфрис
45
Хардинг
5
Ельде
6
Ковентри
2
Одоффин
3
Фергюсон
24
Фосу
27
Огбене
9
Хагилл
30
Хадра
4
Робертс
4
Робертс
30
Хадра
5
Белик
8
Джеймс
8
Джеймс
5
Белик
33
Холл
28
Меджбри
28
Меджбри
33
Холл
19
Чон
25
Хоган
25
Хоган
19
Чон
21
Пелтье
15
Брэмолл
15
Брэмолл
21
Пелтье
3
Фергюсон
6
Блэкетт
6
Блэкетт
3
Фергюсон
2
Одоффин
29
Линдси
29
Линдси
2
Одоффин
5
Ельде
14
Вашингтон
14
Вашингтон
5
Ельде
6
Ковентри
9
Келли
9
Келли
6
Ковентри
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ротерхэм
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
31
Джош Викерс
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Бирмингем Сити - Ротерхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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