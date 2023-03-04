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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бристоль Сити
Кардифф - Бристоль Сити: обзор матча 04 марта 2023
Кардифф
04.03.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Бристоль Сити
52'
С. Каба
70'
Д. Филоджин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Бристоль Сити
Красная карточка
Р. Оллсоп
90'
+1
Замена
К. Этете
️️️️
К. Уикхэм
87'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
О. Ожо
87'
ГОЛ! 2:0!
Д. Филоджин
70'
68'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Т. Калас
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Роллс
67'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
С. Каба
61'
61'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Д. Таннер
61'
Замена
Г. Корник
️️️️
С. Белл
ГОЛ! 1:0!
С. Каба
Пас отдал
Р. Уинтл
52'
25'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Анис Мехмети
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Оллсоп
25
МакГиннес
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
9
Ожо
14
Сойерс
32
Роллс
11
Филоджин
29
Уикхэм
9
Каба
4-3-2-1
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
26
Калас
3
Принг
37
Джеймс
8
Уилльямс
17
Сайкс
8
Скотт
9
Мехмети
11
Белл
32
Роллс
47
О'Доуда
47
О'Доуда
32
Роллс
9
Каба
4
Риномхота
4
Риномхота
9
Каба
9
Ожо
10
Колуилл
10
Колуилл
9
Ожо
29
Уикхэм
28
Этете
28
Этете
29
Уикхэм
11
Белл
23
Корник
23
Корник
11
Белл
26
Калас
12
Дасилва
12
Дасилва
26
Калас
19
Таннер
21
Уэллс
21
Уэллс
19
Таннер
8
Уилльямс
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Уилльямс
Остались в запасе
Кардифф
Бристоль Сити
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Сабри Лямуши
12
Никита Хайкин
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
39
Исаак Дэвис
ПВ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Кардифф - Бристоль Сити
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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