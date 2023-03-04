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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 марта 2023
Блэкберн
04.03.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
5'
Г. Пикеринг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
89'
Желтая карточка
Д. Иган
Замена
Р. Хеджс
️️️️
С. Томас
82'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Т. Долан
82'
Желтая карточка
С. Галлахер
77'
75'
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Бешам
75'
Замена
Т. Дойл
️️️️
О. Норвуд
Желтая карточка
С. Шмодикс
70'
67'
Желтая карточка
О. Норвуд
64'
Замена
Б. Осборн
️️️️
М. Лоу
62'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Д. Флек
62'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Д. Богль
47'
Желтая карточка
К. Бешам
ГОЛ! 1:0!
Г. Пикеринг
Пас отдал
Т. Долан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
42
Сорба Томас
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
6
Бакли
42
Томас
11
Шмодикс
24
Долан
20
Галлахер
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
6
Бешам
2
Богль
16
Берге
3
Лоу
7
Ндиайе
13
Флек
10
Норвуд
9
МакБарни
24
Долан
22
Бреретон
22
Бреретон
24
Долан
42
Томас
26
Хеджс
26
Хеджс
42
Томас
2
Богль
32
Балдок
32
Балдок
2
Богль
3
Лоу
23
Осборн
23
Осборн
3
Лоу
10
Норвуд
20
Дойл
20
Дойл
10
Норвуд
13
Флек
24
Макэйти
24
Макэйти
13
Флек
6
Бешам
14
Шарп
14
Шарп
6
Бешам
Остались в запасе
Блэкберн
Шеффилд Юнайтед
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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