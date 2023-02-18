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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 18 февраля 2023
Мидлсбро
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
64'
Ч. Акпом
77'
Ч. Акпом
90+2'
Р. МакГри
89'
И. Хаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
М. Бола
️️️️
Х. Хакни
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Р. МакГри
90'
+2
89'
ГОЛ! 2:1!
И. Хаир
Замена
А. Моуатт
️️️️
Д. Барласер
88'
Замена
М. Крукс
️️️️
К. Арчер
78'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
А. Рэмзи
78'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Акпом
77'
Пенальти не реализован!
Ч. Акпом
77'
69'
Замена
А. Адома
️️️️
А. Доззел
Желтая карточка
Ч. Акпом
65'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
Д. Барласер
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
2-5-1-2
1
Стеффен
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
4
Барласер
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
21
Рэмзи
9
Арчер
29
Акпом
4-3-2-1
88
Дьенг
29
Какай
16
Дикки
2
Данн
3
Пал
26
Филд
21
Доззел
42
Ироегбунам
9
Лоу
10
Хаир
18
Мартин
30
Хакни
16
Бола
16
Бола
30
Хакни
21
Рэмзи
16
Хаусон
16
Хаусон
21
Рэмзи
9
Арчер
25
Крукс
25
Крукс
9
Арчер
4
Барласер
20
Моуатт
20
Моуатт
4
Барласер
21
Доззел
37
Адома
37
Адома
21
Доззел
Остались в запасе
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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