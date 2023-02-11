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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Блэкберн
Уотфорд - Блэкберн: обзор матча 11 февраля 2023
Уотфорд
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
74'
У. Худт
24'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Блэкберн
90'
+6
Желтая карточка
С. Галлахер
Желтая карточка
А. Камара
90'
+4
90'
Желтая карточка
Д. Бакли
86'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ж. Педро
79'
Замена
И. Луза
️️️️
И. Коне
79'
76'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Б. Бреретон
76'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Б. Дак
ГОЛ! 1:1!
У. Худт
74'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Х. Чодури
71'
Замена
К. Сема
️️️️
М. Мартинс
61'
60'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
60'
Замена
С. Галлахер
️️️️
С. Томас
60'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Т. Мортон
Замена
К. Дэвис
️️️️
Э. Араужо
46'
Желтая карточка
Х. Чодури
36'
31'
Желтая карточка
С. Томас
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-2-2-2
26
Бахман
11
Камара
5
Портеус
29
Худт
2
Гаспар
8
Коне
8
Чодури
11
Мартинс
7
Сарр
9
Педро
9
Араужо
3-2-2-3
1
Пирс
27
Трэвис
16
Уортон
17
Картер
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
23
Дак
23
Мортон
42
Томас
24
Долан
22
Бреретон
11
Мартинс
12
Сема
12
Сема
11
Мартинс
8
Коне
26
Луза
26
Луза
8
Коне
8
Чодури
8
Клеверли
8
Клеверли
8
Чодури
9
Араужо
9
Дэвис
9
Дэвис
9
Араужо
9
Педро
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
9
Педро
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
23
Мортон
6
Бакли
6
Бакли
23
Мортон
23
Дак
11
Шмодикс
11
Шмодикс
23
Дак
42
Томас
20
Галлахер
20
Галлахер
42
Томас
22
Бреретон
26
Хеджс
26
Хеджс
22
Бреретон
Остались в запасе
Уотфорд
Блэкберн
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Уотфорд - Блэкберн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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