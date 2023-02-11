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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл: обзор матча 11 февраля 2023
Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 2
Завершен
Миллуолл
82'
К. Мартин
31'
Д. Уотмор
78'
О. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
90'
+2
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. Хонимэн
85'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
З. Флемминг
85'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 1:2!
К. Мартин
Пас отдал
И. Хаир
82'
80'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
78'
ГОЛ! 0:2!
О. Бурк
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
76'
Замена
К. Уиллок
️️️️
С. Армстронг
69'
Желтая карточка
С. Армстронг
68'
68'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Уотмор
Замена
К. Мартин
️️️️
С. Йохансен
64'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уотмор
Пас отдал
З. Флемминг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
11
Ромен Эсс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-3-2-1
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
2
Данн
2
Лейрд
21
Доззел
26
Филд
10
Йохансен
10
Хаир
9
Лоу
22
Армстронг
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Крессуэлл
16
Митчелл
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
9
Флемминг
9
Брэдшоу
20
Уотмор
Уиллок
37
Адома
37
Адома
Уиллок
22
Армстронг
16
Уиллок
16
Уиллок
22
Армстронг
10
Йохансен
18
Мартин
18
Мартин
10
Йохансен
10
Хонимэн
18
Леонард
18
Леонард
10
Хонимэн
9
Флемминг
16
Шеклтон
16
Шеклтон
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
9
Брэдшоу
20
Уотмор
7
Бурк
7
Бурк
20
Уотмор
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
11
Ромен Эсс
ЦП
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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