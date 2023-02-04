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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бирмингем Сити
Суонси - Бирмингем Сити: обзор матча 04 февраля 2023
Суонси
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 4
Завершен
Бирмингем Сити
23'
Ж. Пироэ
29'
Л. Каллен
58'
Ж. Пироэ
14'
С. Хоган (П)
55'
Т. Чон
90'
Л. Юткевич
90+7'
О. Трасти
Матч
Статистика
Личные встречи
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Коэффициенты
Протокол Суонси - Бирмингем Сити
90'
+10
Желтая карточка
Ж. Бакуна
90'
+8
Желтая карточка
А. Меджбри
90'
+7
ГОЛ! 3:4!
О. Трасти
90'
ГОЛ! 3:3!
Л. Юткевич
Пас отдал
М. Колен
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
Ж. Пироэ
77'
77'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
К. Белик
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Каллен
70'
Замена
Л. Кандл
️️️️
О. Нтчам
64'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Пироэ
58'
57'
Замена
Э. Лонгело
️️️️
Р. Хадра
55'
ГОЛ! 2:2!
Т. Чон
Пас отдал
Ж. Бакуна
46'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Фрэнд
46'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Г. Гарднер
ГОЛ! 2:1!
Л. Каллен
Пас отдал
Ж. Пироэ
29'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
О. Купер
23'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Хоган
Желтая карточка
Э. Фишер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Суонси
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
12
Льюис Уэбб
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-1-2
1
Фишер
3
Мэннинг
5
Кабанго
15
Вуд
22
Латибодье
10
Нтчам
6
Гримес
4
Фултон
8
Купер
9
Пироэ
11
Каллен
3-3-1-1-2
26
Радди
6
Трасти
2
Колен
32
Фрэнд
28
Сэндерсон
5
Белик
13
Лонг
20
Гарднер
19
Чон
25
Хоган
30
Хадра
9
Пироэ
6
Дарлинг
6
Дарлинг
9
Пироэ
10
Нтчам
25
Кандл
25
Кандл
10
Нтчам
11
Каллен
7
Уиттакер
7
Уиттакер
11
Каллен
30
Хадра
45
Лонгело
45
Лонгело
30
Хадра
32
Фрэнд
7
Бакуна
7
Бакуна
32
Фрэнд
20
Гарднер
28
Меджбри
28
Меджбри
20
Гарднер
5
Белик
10
Юткевич
10
Юткевич
5
Белик
Остались в запасе
Суонси
Бирмингем Сити
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
12
Льюис Уэбб
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
12
Льюис Уэбб
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Суонси - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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