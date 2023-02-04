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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 04 февраля 2023
Престон
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
61'
Ч. Эванс
6'
М. Сайкс
45+3'
С. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Бристоль Сити
88'
Замена
А. Вайманн
️️️️
С. Белл
Замена
А. Каррерас
️️️️
Р. Брэди
82'
Замена
Б. Поттс
️️️️
А. Брауне
82'
Замена
Д. Онома
️️️️
Р. Ледсон
81'
72'
Желтая карточка
А. Скотт
70'
Желтая карточка
Г. Корник
68'
Замена
Г. Корник
️️️️
Н. Уэллс
68'
Замена
Т. Калас
️️️️
Д. Таннер
63'
Желтая карточка
Н. Уэллс
ГОЛ! 1:2!
Ч. Эванс
61'
50'
Желтая карточка
М. Джеймс
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
Л. Линдсэй
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Белл
Пас отдал
Н. Уэллс
Желтая карточка
Д. Стори
33'
31'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
К. Нейсмит
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Сайкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Джошуа Онома
АП
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-4-3
28
Вудман
16
Хьюз
14
Стори
6
Линдсэй
11
Брэди
8
Маккэнн
8
Брауне
4
Ледсон
19
Делап
17
Эванс
9
Кэннон
3-2-2-1-2
1
О'Лири
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
19
Таннер
3
Принг
37
Джеймс
17
Сайкс
8
Скотт
21
Уэллс
11
Белл
11
Брэди
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Брэди
6
Линдсэй
8
Каннингэм
8
Каннингэм
6
Линдсэй
8
Брауне
44
Поттс
44
Поттс
8
Брауне
4
Ледсон
17
Онома
17
Онома
4
Ледсон
21
Уэллс
23
Корник
23
Корник
21
Уэллс
19
Таннер
26
Калас
26
Калас
19
Таннер
3
Нейсмит
8
Уилльямс
8
Уилльямс
3
Нейсмит
11
Белл
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Белл
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Алекс Нил
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
9
Анис Мехмети
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
9
Анис Мехмети
АП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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