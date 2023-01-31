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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Кардифф
Лутон Таун - Кардифф: обзор матча 31 января 2023
Лутон Таун
31.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
89'
Э. Адебайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Кардифф
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
А. Даути
89'
77'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Роллс
77'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
М. Харрис
Пенальти не реализован!
Э. Адебайо
70'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
К. Драме
69'
Замена
Л. Берри
️️️️
К. Вудроу
69'
Желтая карточка
Э. Адебайо
58'
Желтая карточка
А. Даути
49'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Роллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Лутон Таун
1
Джек Уолтон
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Луи Уотсон
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
11
Джейден Филоджин
ЛВ
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
4-1-2-3
34
Хорват
32
Бурк
17
Белл
15
Локьер
16
Драме
17
Мпанцу
45
Даути
18
Кларк
12
Вудроу
9
Моррис
45
Адебайо
4-1-4-1
21
Оллсоп
38
Нг
4
Кипр
6
Симпсон
25
МакГиннес
24
Уинтл
9
Ожо
9
Харрис
14
Сойерс
32
Роллс
47
Робинсон
12
Вудроу
8
Берри
8
Берри
12
Вудроу
16
Драме
44
Оньединма
44
Оньединма
16
Драме
32
Роллс
10
Колуилл
10
Колуилл
32
Роллс
9
Харрис
11
Филоджин
11
Филоджин
9
Харрис
Остались в запасе
Лутон Таун
Кардифф
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Джек Уолтон
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
2
Эллиот Торп
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
31
Джейк Анвик
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Джек Уолтон
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
2
Эллиот Торп
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
4
Энди Риномхота
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Лутон Таун - Кардифф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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