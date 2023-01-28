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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 28 января 2023
Халл Сити
28.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
10'
А. Коннолли
62'
Р. Дикки (АГ)
64'
А. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Желтая карточка
Д. Данн
Замена
Х. Симонс
️️️️
С. Кристи
90'
Замена
Т. Смит
️️️️
О. Эступиньян
89'
Замена
Л. Койл
️️️️
А. Коннолли
84'
79'
Замена
К. Уиллок
️️️️
Т. Робертс
75'
Замена
С. Йохансен
️️️️
С. Филд
Замена
Р. Лонгман
️️️️
О. Туфан
74'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Ж. Мишель Сери
74'
67'
Желтая карточка
С. Армстронг
ГОЛ! 3:0!
А. Коннолли
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
64'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Дикки
62'
46'
Замена
А. Доззел
️️️️
Т. Ироегбунам
46'
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Адома
45'
+3
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
К. Пал
40'
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
20'
Желтая карточка
Д. Лоу
ГОЛ! 1:0!
А. Коннолли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
3-1-4-2
13
Ингрэм
29
Кристи
15
МакЛафлин
5
Джонс
27
Слатер
20
Элдер
5
Доэрти
11
Туфан
14
Сери
19
Эступиньян
10
Коннолли
4-3-2-1
88
Дьенг
16
Дикки
2
Данн
29
Какай
3
Пал
42
Ироегбунам
26
Филд
37
Адома
9
Лоу
10
Хаир
19
Робертс
10
Коннолли
2
Койл
2
Койл
10
Коннолли
14
Сери
18
Вудс
18
Вудс
14
Сери
29
Кристи
4
Симонс
4
Симонс
29
Кристи
11
Туфан
47
Лонгман
47
Лонгман
11
Туфан
19
Эступиньян
29
Смит
29
Смит
19
Эступиньян
3
Пал
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
3
Пал
42
Ироегбунам
21
Доззел
21
Доззел
42
Ироегбунам
26
Филд
10
Йохансен
10
Йохансен
26
Филд
19
Робертс
16
Уиллок
16
Уиллок
19
Робертс
37
Адома
22
Армстронг
22
Армстронг
37
Адома
Остались в запасе
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
31
Джордан Арчер
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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МКМ Стэдиум
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