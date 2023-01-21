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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Блэкберн
Бристоль Сити - Блэкберн: обзор матча 21 января 2023
Бристоль Сити
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
68'
А. Семеньо
54'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Блэкберн
Желтая карточка
З. Винер
79'
75'
Замена
Х. Картер
️️️️
Д. Вейл
74'
Вторая желтая
Д. Айяла
ГОЛ! 1:1!
А. Семеньо
68'
Замена
С. Белл
️️️️
М. Сайкс
66'
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дак
Пас отдал
Т. Мортон
43'
Желтая карточка
С. Уортон
38'
Желтая карточка
Д. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
О'Лири
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
3
Принг
19
Таннер
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Скотт
42
Семеньо
21
Уэллс
4-3-1-2
1
Камински
26
Ранкин-Костелло
16
Уортон
4
Айяла
3
Пикеринг
23
Дак
23
Мортон
6
Бакли
22
Бреретон
27
Вейл
26
Хеджс
17
Сайкс
11
Белл
11
Белл
17
Сайкс
27
Вейл
17
Картер
17
Картер
27
Вейл
Остались в запасе
Бристоль Сити
Блэкберн
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Бристоль Сити - Блэкберн
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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