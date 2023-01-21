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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Престон
Бирмингем Сити - Престон: обзор матча 21 января 2023
Бирмингем Сити
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 2
Завершен
Престон
83'
Л. Юткевич
10'
Р. Ледсон
16'
А. Брауне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Престон
Желтая карточка
Л. Юткевич
90'
+1
Замена
Д. Грэм
️️️️
М. Колен
88'
88'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Вудберн
ГОЛ! 1:2!
Л. Юткевич
Пас отдал
М. Колен
83'
81'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Т. Кэннон
Желтая карточка
Ж. Бакуна
79'
69'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Л. Делап
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
А. Меджбри
62'
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
К. Лонг
62'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Чон
62'
Желтая карточка
Т. Чон
45'
+1
45'
Желтая карточка
Р. Брэди
Желтая карточка
А. Меджбри
32'
16'
ГОЛ! 0:2!
А. Брауне
Пас отдал
Р. Брэди
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ледсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-1-2-3
26
Радди
28
Сэндерсон
6
Трасти
13
Лонг
2
Колен
5
Белик
28
Меджбри
19
Чон
25
Хоган
14
Дини
30
Хадра
3-4-1-2
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
8
Маккэнн
8
Брауне
4
Ледсон
11
Брэди
7
Вудберн
19
Делап
9
Кэннон
13
Лонг
32
Фрэнд
32
Фрэнд
13
Лонг
28
Меджбри
7
Бакуна
7
Бакуна
28
Меджбри
2
Колен
10
Грэм
10
Грэм
2
Колен
19
Чон
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Чон
7
Вудберн
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Вудберн
9
Кэннон
19
Пэррот
19
Пэррот
9
Кэннон
19
Делап
17
Эванс
17
Эванс
19
Делап
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Престон
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бирмингем Сити - Престон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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