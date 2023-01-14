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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 14 января 2023
Халл Сити
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
90+8'
О. Эступиньян
21'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
90'
+8
Замена
Л. Койл
️️️️
С. Кристи
84'
76'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Холмс
69'
Замена
У. Бойл
️️️️
М. Пирсон
68'
Замена
Д. Касуму
️️️️
Д. Роудс
Замена
Б. Тетти
️️️️
Г. Доэрти
67'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Т. Смит
67'
59'
Желтая карточка
Д. Холмс
Замена
О. Туфан
️️️️
Ш. МакЛафлин
59'
Замена
К. Элдер
️️️️
Р. Лонгман
59'
56'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Радони
54'
Желтая карточка
Д. Радони
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Хелик
Пас отдал
Д. Хогг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
29
Тайлер Смит
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Льюи Койл
ПЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
22
Флориан Камбери
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
29
Кристи
15
МакЛафлин
5
Джонс
3
Гривз
27
Слатер
5
Доэрти
14
Сери
47
Лонгман
19
Эступиньян
29
Смит
3-2-4-1
41
Билокапич
6
Хелик
12
Лис
5
Пирсон
38
Лоутон
3
Руффельс
5
Радони
6
Хогг
7
Хай
14
Холмс
29
Роудс
29
Кристи
2
Койл
2
Койл
29
Кристи
47
Лонгман
20
Элдер
20
Элдер
47
Лонгман
15
МакЛафлин
11
Туфан
11
Туфан
15
МакЛафлин
5
Доэрти
30
Тетти
30
Тетти
5
Доэрти
29
Смит
10
Коннолли
10
Коннолли
29
Смит
5
Пирсон
12
Бойл
12
Бойл
5
Пирсон
29
Роудс
18
Касуму
18
Касуму
29
Роудс
14
Холмс
94
Диарра
94
Диарра
14
Холмс
5
Радони
29
Уогхорн
29
Уогхорн
5
Радони
Остались в запасе
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Джейкоб Чапман
ВР
42
Сорба Томас
ПВ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
42
Сорба Томас
ПВ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
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