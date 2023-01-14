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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Бристоль Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 14 января 2023
Бристоль Сити
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
4 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
17'
А. Семеньо
21'
Н. Уэллс
47'
М. Сайкс
66'
М. Сайкс
34'
Т. Дини (П)
76'
Р. Хадра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Желтая карточка
А. Семеньо
90'
+6
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. Нейсмит
84'
Замена
С. Белл
️️️️
Н. Уэллс
79'
76'
ГОЛ! 4:2!
Р. Хадра
Пас отдал
Д. Грэм
74'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
74'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Т. Дини
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
А. Скотт
67'
ГОЛ! 4:1!
М. Сайкс
Пас отдал
А. Семеньо
66'
59'
Замена
Р. Хадра
️️️️
Д. Сэндерсон
ГОЛ! 3:1!
М. Сайкс
Пас отдал
К. Принг
47'
34'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Дини
Желтая карточка
К. Принг
33'
ГОЛ! 2:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
К. Нейсмит
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Семеньо
Пас отдал
К. Принг
17'
12'
Желтая карточка
К. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Дилан Каджи
ОП
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
3-2-2-1-2
1
О'Лири
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
3
Принг
19
Таннер
37
Джеймс
17
Сайкс
8
Скотт
21
Уэллс
42
Семеньо
4-1-1-2-2
26
Радди
13
Лонг
6
Трасти
2
Колен
28
Сэндерсон
5
Белик
7
Бакуна
19
Чон
10
Грэм
25
Хоган
14
Дини
3
Нейсмит
12
Дасилва
12
Дасилва
3
Нейсмит
8
Скотт
8
Уилльямс
8
Уилльямс
8
Скотт
21
Уэллс
11
Белл
11
Белл
21
Уэллс
14
Дини
28
Меджбри
28
Меджбри
14
Дини
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
28
Сэндерсон
30
Хадра
30
Хадра
28
Сэндерсон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
4
Дилан Каджи
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
4
Дилан Каджи
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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