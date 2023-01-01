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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Кардифф
Блэкберн - Кардифф: обзор матча 01 января 2023
Блэкберн
01.01.2023, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
48'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Кардифф
Замена
А. Уортон
️️️️
Т. Мортон
88'
Замена
А. Эдун
️️️️
Г. Пикеринг
78'
Замена
Л. Трэвис
️️️️
Д. Гаррет
78'
77'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
М. Харрис
66'
Замена
И. Дэвис
️️️️
К. Робинсон
Желтая карточка
С. Уортон
65'
65'
Желтая карточка
М. Харрис
58'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Г. Уит
58'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Роллс
58'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Симпсон
Замена
С. Уортон
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
54'
Желтая карточка
Р. Хеджс
49'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дак
Пас отдал
Б. Бреретон
48'
28'
Желтая карточка
Д. Симпсон
Желтая карточка
Д. Гаррет
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
10
Том Санг
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
4-1-2-1-2
1
Камински
3
Пикеринг
5
Хайам
4
Айяла
26
Ранкин-Костелло
30
Гаррет
23
Мортон
23
Дак
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Галлахер
3-2-4-1
21
Оллсоп
38
Нг
6
Симпсон
4
Кипр
24
Уинтл
10
Санг
32
Роллс
11
Уит
9
Харрис
47
О'Доуда
47
Робинсон
26
Ранкин-Костелло
16
Уортон
16
Уортон
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
14
Эдун
14
Эдун
3
Пикеринг
30
Гаррет
27
Трэвис
27
Трэвис
30
Гаррет
23
Мортон
20
Уортон
20
Уортон
23
Мортон
11
Уит
4
Риномхота
4
Риномхота
11
Уит
32
Роллс
9
Ожо
9
Ожо
32
Роллс
6
Симпсон
10
Колуилл
10
Колуилл
6
Симпсон
9
Харрис
11
Филоджин
11
Филоджин
9
Харрис
47
Робинсон
39
Дэвис
39
Дэвис
47
Робинсон
Остались в запасе
Блэкберн
Кардифф
1
Эйнсли Пирс
ВР
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
40
Рохан Лутхра
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Блэкберн - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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