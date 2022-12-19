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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед
Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 19 декабря 2022
Уиган Атлетик
19.12.2022, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
65'
Н. Бродхед
8'
Д. Иган
56'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед
90'
Замена
Р. Хадра
️️️️
И. Ндиайе
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Н. Бродхед
84'
80'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
79'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Д. Макэйти
67'
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 1:2!
Н. Бродхед
65'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Д. Беннетт
61'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Т. Дариква
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шарп
Пас отдал
И. Ндиайе
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Т. Нэйлор
46'
40'
Желтая карточка
Д. Иган
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Уотмоу
31'
15'
Желтая карточка
Б. Шарп
Желтая карточка
К. Тилт
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Иган
Пас отдал
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Коло Туре
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Джонс
12
Беннетт
16
Тилт
6
Уотмоу
4
Нэйлор
2
Дариква
16
МакКлин
8
Пауэр
10
Лэнг
33
Бродхед
18
Кин
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
15
Иган
26
Кларк
15
Ахмедходжич
32
Балдок
16
Берге
3
Стивенс
7
Ндиайе
10
Норвуд
24
Макэйти
14
Шарп
6
Уотмоу
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
6
Уотмоу
2
Дариква
24
Ньямб
24
Ньямб
2
Дариква
4
Нэйлор
24
Кузинс
24
Кузинс
4
Нэйлор
12
Беннетт
19
Осгор
19
Осгор
12
Беннетт
33
Бродхед
11
Флетчер
11
Флетчер
33
Бродхед
24
Макэйти
20
Дойл
20
Дойл
24
Макэйти
7
Ндиайе
30
Хадра
30
Хадра
7
Ндиайе
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Шеффилд Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
Главный тренер
Коло Туре
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Главный тренер
Коло Туре
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Уиган Атлетик - Шеффилд Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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