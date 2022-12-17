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Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
Хаддерсфилд Таун - Уотфорд: обзор матча 17 декабря 2022
Хаддерсфилд Таун
17.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 2
Завершен
Уотфорд
54'
Ж. Педро
86'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
90'
+2
Замена
В. Байо
️️️️
К. Дэвис
90'
+2
Замена
М. Гаспар
️️️️
И. Сарр
86'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Сема
81'
Желтая карточка
К. Сема
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
81'
68'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Л. Бакуна
Замена
Т. Симпсон
️️️️
Б. Диарра
62'
Замена
Б. Джексон
️️️️
Д. Руффельс
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Т. Деле-Баширу
28'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Желтая карточка
Д. Хогг
20'
Желтая карточка
Б. Диарра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
94
Браима Диарра
ЦФ
12
Уильям Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
4-2-1-3
21
Николлс
3
Руффельс
6
Хелик
22
Камара
12
Лис
6
Хогг
5
Радони
42
Томас
12
Бойл
94
Диарра
25
Уорд
4-3-1-2
26
Бахман
2
Нгакия
27
Кабаселе
20
Кэткарт
11
Камара
20
Деле-Баширу
10
Бакуна
12
Сема
7
Сарр
9
Дэвис
9
Педро
3
Руффельс
7
Джексон
7
Джексон
3
Руффельс
94
Диарра
17
Симпсон
17
Симпсон
94
Диарра
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
7
Сарр
2
Гаспар
2
Гаспар
7
Сарр
10
Бакуна
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Бакуна
9
Дэвис
15
Байо
15
Байо
9
Дэвис
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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