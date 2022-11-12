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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Шеффилд Юнайтед
Кардифф - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 12 ноября 2022
Кардифф
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
64'
Д. Балдок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Шеффилд Юнайтед
88'
Замена
Р. Хадра
️️️️
И. Ндиайе
79'
Желтая карточка
Э. Стивенс
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Т. Санг
77'
Замена
Г. Уит
️️️️
Д. Роллс
72'
Замена
О. Ожо
️️️️
Н. Нкунку
71'
64'
ГОЛ! 0:1!
Д. Балдок
14'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
10
Том Санг
ОП
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Олли Арбластер
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
30
Жордан Амисса
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
4-2-3-1
21
Оллсоп
27
Нкунку
2
Ромео
4
Кипр
38
Нг
10
Санг
24
Уинтл
32
Роллс
47
О'Доуда
9
Харрис
47
Робинсон
3-2-4-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
6
Бешам
15
Иган
32
Балдок
3
Стивенс
4
Арбластер
10
Норвуд
7
Ндиайе
23
Осборн
14
Шарп
10
Санг
4
Риномхота
4
Риномхота
10
Санг
32
Роллс
11
Уит
11
Уит
32
Роллс
27
Нкунку
9
Ожо
9
Ожо
27
Нкунку
14
Робинсон
26
Кларк
26
Кларк
14
Робинсон
7
Ндиайе
30
Хадра
30
Хадра
7
Ндиайе
Остались в запасе
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
17
Адам Дэвис
ВР
30
Жордан Амисса
ВР
11
Андре Брукс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
30
Жордан Амисса
ВР
11
Андре Брукс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Кардифф - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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