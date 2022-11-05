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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 05 ноября 2022
Блэкберн
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
35'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
81'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Шмодикс
80'
Замена
Т. Долан
️️️️
Р. Хеджс
79'
68'
Желтая карточка
Д. Касуму
Замена
С. Уортон
️️️️
С. Галлахер
67'
37'
Желтая карточка
Д. Радони
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Г. Пикеринг
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
12
Уильям Бойл
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
94
Браима Диарра
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Камински
4
Айяла
27
Трэвис
5
Хайам
3
Пикеринг
2
Бриттан
23
Мортон
22
Бреретон
11
Шмодикс
26
Хеджс
20
Галлахер
3-4-1-2
21
Николлс
6
Хелик
22
Камара
3
Руффельс
18
Касуму
5
Радони
15
Спенсер
14
Холмс
7
Томас
25
Уорд
12
Бойл
20
Галлахер
16
Уортон
16
Уортон
20
Галлахер
26
Хеджс
24
Долан
24
Долан
26
Хеджс
11
Шмодикс
27
Вейл
27
Вейл
11
Шмодикс
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
Остались в запасе
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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