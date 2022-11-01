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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 01 ноября 2022
Бристоль Сити
01.11.2022, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
49'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
90'
+7
Желтая карточка
Д. Балдок
Красная карточка
Д. Таннер
90'
+6
86'
Желтая карточка
К. Кларк
81'
Желтая карточка
Д. Иган
Замена
К. Мартин
️️️️
Н. Уэллс
80'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
М. Джеймс
80'
78'
Замена
К. Кларк
️️️️
К. Бешам
70'
Желтая карточка
И. Ндиайе
65'
Замена
Э. Стивенс
️️️️
Д. Флек
65'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
62'
Желтая карточка
Д. Макэйти
Замена
А. Семеньо
️️️️
М. Сайкс
60'
Желтая карточка
М. Джеймс
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Ндиайе
Желтая карточка
А. Скотт
40'
34'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Р. Хадра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-2-1-3
1
О'Лири
12
Дасилва
3
Принг
26
Винер
19
Таннер
17
Сайкс
37
Джеймс
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
18
Вайманн
4-4-2
25
Фодеринхэм
32
Балдок
15
Иган
6
Бешам
14
Робинсон
10
Норвуд
13
Флек
7
Ндиайе
23
Осборн
14
Шарп
30
Хадра
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Уилльямс
37
Джеймс
17
Сайкс
42
Семеньо
42
Семеньо
17
Сайкс
21
Уэллс
18
Мартин
18
Мартин
21
Уэллс
13
Флек
3
Стивенс
3
Стивенс
13
Флек
6
Бешам
26
Кларк
26
Кларк
6
Бешам
30
Хадра
24
Макэйти
24
Макэйти
30
Хадра
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
17
Адам Дэвис
ВР
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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