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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Халл Сити
Ротерхэм - Халл Сити: обзор матча 22 октября 2022
Ротерхэм
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 4
Завершен
Халл Сити
45+2'
Д. Барласер
89'
Д. Келли
44'
Д. Гривз
52'
С. Кристи
59'
Р. Лонгман
85'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Халл Сити
90'
Замена
Л. Койл
️️️️
Ж. Мишель Сери
90'
Замена
Д. Синик
️️️️
Р. Вудс
ГОЛ! 2:4!
Д. Келли
Пас отдал
Т. Ивс
89'
85'
ГОЛ! 1:4!
О. Туфан
76'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
Р. Слатер
64'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Р. Лонгман
64'
Замена
О. Туфан
️️️️
Д. Пелкас
Замена
Д. Келли
️️️️
К. Вашингтон
63'
Замена
К. Брэмолл
️️️️
Л. Пелтье
63'
Замена
С. Хай
️️️️
Б. Уайлс
60'
Замена
Г. Холл
️️️️
Б. Нортон-Каффи
60'
59'
ГОЛ! 1:3!
Р. Лонгман
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Кристи
Желтая карточка
Х. Одоффин
49'
Замена
Х. Одоффин
️️️️
О. Рэтбоун
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Барласер
Пас отдал
Ш. Фергюсон
45'
+2
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гривз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
7
Скотт Хай
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
3-4-3
1
Йоханссон
45
Хардинг
6
Вуд
21
Пелтье
3
Фергюсон
4
Барласер
18
Нортон-Каффи
26
Уайлс
20
Рэтбоун
39
Ивс
14
Вашингтон
4-1-4-1
1
Бакстер
2
Фигейреду
24
Гривз
29
Кристи
5
Джонс
27
Слатер
5
Доэрти
18
Вудс
14
Сери
10
Пелкас
47
Лонгман
21
Пелтье
15
Брэмолл
15
Брэмолл
21
Пелтье
18
Нортон-Каффи
24
Холл
24
Холл
18
Нортон-Каффи
20
Рэтбоун
2
Одоффин
2
Одоффин
20
Рэтбоун
26
Уайлс
7
Хай
7
Хай
26
Уайлс
14
Вашингтон
9
Келли
9
Келли
14
Вашингтон
14
Сери
2
Койл
2
Койл
14
Сери
10
Пелкас
11
Туфан
11
Туфан
10
Пелкас
18
Вудс
70
Синик
70
Синик
18
Вудс
27
Слатер
19
Флеминг
19
Флеминг
27
Слатер
47
Лонгман
19
Эступиньян
19
Эступиньян
47
Лонгман
Остались в запасе
Ротерхэм
Халл Сити
31
Джош Викерс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Ротерхэм - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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