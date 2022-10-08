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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Кардифф
Уиган Атлетик - Кардифф: обзор матча 08 октября 2022
Уиган Атлетик
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 3
Завершен
Кардифф
83'
Ч. Уайк
7'
К. Робинсон
65'
О. Ожо
90+1'
Р. Уинтл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Кардифф
Желтая карточка
Ч. Уайк
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Р. Уинтл
87'
Замена
К. Нельсон
️️️️
К. О'Доуда
ГОЛ! 1:2!
Ч. Уайк
Пас отдал
Т. Нэйлор
83'
Замена
Э. Скалли
️️️️
Д. МакКлин
81'
77'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. Роллс
Замена
К. Тилт
️️️️
Д. Беннетт
70'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Д. Магеннис
70'
Замена
Т. Нэйлор
️️️️
Т. Дариква
70'
65'
ГОЛ! 0:2!
О. Ожо
Пас отдал
К. О'Доуда
Желтая карточка
Г. Шинни
61'
57'
Желтая карточка
Д. Роллс
Желтая карточка
М. Пауэр
43'
41'
Замена
О. Ожо
️️️️
К. Робинсон
Желтая карточка
Д. Беннетт
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Н. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
25
Энтони Скалли
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Том Санг
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
3-2-2-3
13
Амос
2
Дариква
12
Беннетт
6
Уотмоу
4
Шинни
6
Керр
16
МакКлин
8
Пауэр
9
Магеннис
10
Уайк
18
Кин
4-1-4-1
21
Оллсоп
38
Нг
4
Кипр
6
Симпсон
27
Нкунку
24
Уинтл
32
Роллс
4
Риномхота
9
Харрис
47
О'Доуда
47
Робинсон
12
Беннетт
16
Тилт
16
Тилт
12
Беннетт
2
Дариква
4
Нэйлор
4
Нэйлор
2
Дариква
9
Магеннис
33
Бродхед
33
Бродхед
9
Магеннис
16
МакКлин
25
Скалли
25
Скалли
16
МакКлин
47
О'Доуда
35
Нельсон
35
Нельсон
47
О'Доуда
32
Роллс
14
Сойерс
14
Сойерс
32
Роллс
47
Робинсон
9
Ожо
9
Ожо
47
Робинсон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Кардифф
1
Сэм Тикл
ВР
19
Тело Осгор
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
31
Джейк Анвик
ВР
10
Том Санг
ОП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
19
Тело Осгор
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
10
Том Санг
ОП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Уиган Атлетик - Кардифф
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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