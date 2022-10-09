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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
Хаддерсфилд Таун - Халл Сити: обзор матча 09 октября 2022
Хаддерсфилд Таун
09.10.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
29'
Л. Койл (АГ)
51'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
86'
Замена
Т. Смит
️️️️
Р. Лонгман
Желтая карточка
К. Мэхони
82'
Замена
Д. Руффельс
️️️️
Б. Джексон
78'
Замена
О. Тертон
️️️️
Д. Холмс
78'
Желтая карточка
С. Томас
74'
68'
Желтая карточка
Р. Лонгман
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Радони
66'
Желтая карточка
Ю. Накаяма
65'
60'
Желтая карточка
С. Кристи
56'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Р. Слатер
56'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
О. Туфан
56'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Д. Пелкас
ГОЛ! 2:0!
М. Хелик
Пас отдал
Д. Уорд
51'
50'
Желтая карточка
Р. Слатер
46'
Замена
Д. Синик
️️️️
К. Элдер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Койл
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Николлс
6
Хелик
22
Камара
3
Накаяма
7
Джексон
12
Лис
14
Холмс
5
Радони
7
Томас
29
Роудс
25
Уорд
4-1-3-1-1
1
Бакстер
2
Койл
24
Гривз
29
Кристи
5
Джонс
27
Слатер
10
Пелкас
20
Элдер
11
Туфан
47
Лонгман
19
Эступиньян
7
Джексон
3
Руффельс
3
Руффельс
7
Джексон
14
Холмс
20
Тертон
20
Тертон
14
Холмс
5
Радони
11
Мэхони
11
Мэхони
5
Радони
11
Туфан
14
Сери
14
Сери
11
Туфан
27
Слатер
5
Доэрти
5
Доэрти
27
Слатер
10
Пелкас
18
Вудс
18
Вудс
10
Пелкас
20
Элдер
70
Синик
70
Синик
20
Элдер
47
Лонгман
29
Смит
29
Смит
47
Лонгман
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Халл Сити
41
Николас Билокапич
ВР
15
Броди Спенсер
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
15
Броди Спенсер
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Халл Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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