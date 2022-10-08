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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ротерхэм
Блэкберн - Ротерхэм: обзор матча 08 октября 2022
Блэкберн
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
21'
Б. Бреретон (П)
63'
Л. Трэвис
75'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Ротерхэм
90'
+1
Желтая карточка
Д. Барласер
Замена
А. Уортон
️️️️
Т. Мортон
87'
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Шмодикс
87'
80'
Замена
Д. Линдси
️️️️
О. Рэтбоун
Замена
К. Мола
️️️️
Г. Пикеринг
80'
Замена
Д. Херст
️️️️
С. Галлахер
80'
76'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Л. Пелтье
ГОЛ! 3:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
Т. Долан
75'
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
73'
71'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Т. Ивс
ГОЛ! 2:0!
Л. Трэвис
Пас отдал
С. Шмодикс
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Бреретон
21'
20'
Желтая карточка
Г. Холл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Камински
27
Трэвис
5
Хайам
16
Уортон
3
Пикеринг
4
Айяла
23
Мортон
22
Бреретон
11
Шмодикс
26
Хеджс
20
Галлахер
4-3-1-2
1
Йоханссон
21
Пелтье
45
Хардинг
24
Холл
15
Брэмолл
4
Барласер
18
Нортон-Каффи
26
Уайлс
27
Огбене
39
Ивс
20
Рэтбоун
3
Пикеринг
6
Мола
6
Мола
3
Пикеринг
23
Мортон
20
Уортон
20
Уортон
23
Мортон
11
Шмодикс
23
Дак
23
Дак
11
Шмодикс
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
20
Галлахер
15
Херст
15
Херст
20
Галлахер
21
Пелтье
3
Фергюсон
3
Фергюсон
21
Пелтье
20
Рэтбоун
29
Линдси
29
Линдси
20
Рэтбоун
39
Ивс
14
Вашингтон
14
Вашингтон
39
Ивс
Остались в запасе
Блэкберн
Ротерхэм
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Каллум Бриттан
ПЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Каллум Бриттан
ПЗ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Блэкберн - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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