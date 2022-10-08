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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Бристоль Сити
Бирмингем Сити - Бристоль Сити: обзор матча 08 октября 2022
Бирмингем Сити
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 0
Завершен
Бристоль Сити
3'
О. Трасти
43'
О. Трасти
75'
Д. Сэндерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Бристоль Сити
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Чон
82'
Замена
Т. Дини
️️️️
С. Хоган
82'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
К. Белик
82'
80'
Желтая карточка
Д. Каджи
Замена
Д. Беллингем
️️️️
А. Меджбри
77'
ГОЛ! 3:0!
Д. Сэндерсон
Пас отдал
Т. Чон
75'
74'
Замена
К. Принг
️️️️
Д. Дасилва
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Д. Холл
71'
Желтая карточка
К. Белик
68'
65'
Замена
Д. Каджи
️️️️
Х. Массенго
64'
Желтая карточка
А. Скотт
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
52'
46'
Замена
Д. Таннер
️️️️
М. Сайкс
46'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Конвей
46'
Замена
Д. Таннер
️️️️
Н. Уэллс
Желтая карточка
А. Меджбри
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
О. Трасти
43'
ГОЛ! 1:0!
О. Трасти
Пас отдал
Т. Чон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
33
Джордж Холл
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-3-1-2-1
26
Радди
2
Колен
6
Дин
28
Сэндерсон
45
Лонгело
5
Белик
6
Трасти
33
Холл
28
Меджбри
19
Чон
25
Хоган
3-3-1-3
25
Бентли
26
Винер
5
Аткинсон
12
Дасилва
10
Кинг
4
Массенго
17
Сайкс
8
Скотт
18
Вайманн
21
Уэллс
9
Конвей
33
Холл
8
Джеймс
8
Джеймс
33
Холл
5
Белик
7
Бакуна
7
Бакуна
5
Белик
28
Меджбри
7
Беллингем
7
Беллингем
28
Меджбри
19
Чон
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Чон
25
Хоган
14
Дини
14
Дини
25
Хоган
12
Дасилва
3
Принг
3
Принг
12
Дасилва
21
Уэллс
19
Таннер
19
Таннер
21
Уэллс
4
Массенго
4
Каджи
4
Каджи
4
Массенго
9
Конвей
42
Семеньо
42
Семеньо
9
Конвей
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
1
Макс О'Лири
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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