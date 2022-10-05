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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Суонси
Уотфорд - Суонси: обзор матча 05 октября 2022
Уотфорд
05.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
34'
И. Сарр
52'
О. Нтчам
90+8'
Б. Кабанго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Суонси
90'
+18
Желтая карточка
Н. Вуд
90'
+17
Желтая карточка
Д. Латибодье
90'
+16
Желтая карточка
Д. Фултон
90'
+14
Желтая карточка
Г. Дарлинг
Желтая карточка
И. Луза
90'
+12
90'
+11
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
К. Ноутон
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
Б. Кабанго
Пас отдал
Р. Мэннинг
Замена
В. Байо
️️️️
К. Дэвис
79'
Замена
М. Поллок
️️️️
Ф. Сьерральта
79'
78'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
М. Соринола
71'
Замена
О. Купер
️️️️
О. Нтчам
67'
Желтая карточка
М. Гримес
Замена
Д. Моррис
️️️️
М. Гаспар
61'
Замена
И. Луза
️️️️
Я. Асприлья
56'
52'
ГОЛ! 1:1!
О. Нтчам
Пас отдал
М. Гримес
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
К. Сема
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Оливер Купер
АП
4-1-2-2-1
26
Бахман
11
Камара
27
Кабаселе
22
Сьерральта
2
Гаспар
39
Кайембе
12
Сема
8
Чодури
22
Асприлья
7
Сарр
9
Дэвис
3-2-3-2
13
Бенда
29
Соринола
15
Вуд
5
Кабанго
26
Ноутон
3
Мэннинг
4
Фултон
6
Гримес
10
Нтчам
21
Обафеми
9
Пироэ
2
Гаспар
3
Моррис
3
Моррис
2
Гаспар
22
Асприлья
26
Луза
26
Луза
22
Асприлья
9
Дэвис
15
Байо
15
Байо
9
Дэвис
22
Сьерральта
6
Поллок
6
Поллок
22
Сьерральта
26
Ноутон
6
Дарлинг
6
Дарлинг
26
Ноутон
29
Соринола
22
Латибодье
22
Латибодье
29
Соринола
10
Нтчам
8
Купер
8
Купер
10
Нтчам
Остались в запасе
Уотфорд
Суонси
40
Мадука Окойе
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Энди Фишер
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Уотфорд - Суонси
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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