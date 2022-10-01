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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити: обзор матча 01 октября 2022
Шеффилд Юнайтед
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
64'
О. МакБарни
70'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Д. Богль
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Т. Дини
90'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
85'
Желтая карточка
А. Меджбри
82'
Замена
Д. Холл
️️️️
Т. Чон
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
76'
70'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дини
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
69'
65'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Ж. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
64'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Т. Дойл
64'
52'
Желтая карточка
К. Белик
Желтая карточка
О. МакБарни
52'
21'
Желтая карточка
Э. Лонгело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Джоб Беллингем
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-1-3-2
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
16
Берге
10
Норвуд
7
Ндиайе
20
Дойл
9
МакБарни
30
Хадра
4-1-1-2-2
26
Радди
2
Колен
28
Сэндерсон
6
Трасти
45
Лонгело
5
Белик
7
Бакуна
19
Чон
10
Грэм
14
Дини
25
Хоган
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
20
Дойл
10
Брюстер
10
Брюстер
20
Дойл
19
Чон
33
Холл
33
Холл
19
Чон
7
Бакуна
28
Меджбри
28
Меджбри
7
Бакуна
14
Дини
7
Беллингем
7
Беллингем
14
Дини
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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