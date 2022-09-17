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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Халл Сити
Суонси - Халл Сити: обзор матча 17 сентября 2022
Суонси
17.09.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 11 тур
3 : 0
Завершен
Халл Сити
61'
Р. Мэннинг
64'
Л. Кандл
85'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Халл Сити
Замена
Ф. Стивенс
️️️️
М. Соринола
90'
+3
Замена
М. Обафеми
️️️️
Ж. Пироэ
88'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пироэ
85'
82'
Замена
С. Кристи
️️️️
О. Эступиньян
79'
Желтая карточка
Г. Доэрти
Желтая карточка
Н. Вуд
77'
75'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Д. Пелкас
75'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Ж. Мишель Сери
67'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Х. Вейл
ГОЛ! 2:0!
Л. Кандл
64'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мэннинг
Пас отдал
М. Соринола
61'
45'
+4
Желтая карточка
Р. Слатер
Замена
Л. Кандл
️️️️
Д. Аллен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
20
Харви Вейл
АП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Бенда
29
Соринола
15
Вуд
5
Кабанго
3
Мэннинг
26
Ноутон
7
Аллен
6
Гримес
4
Фултон
8
Купер
9
Пироэ
3-1-4-1-1
1
Бакстер
2
Койл
24
Гривз
2
Фигейреду
27
Слатер
20
Элдер
14
Сери
10
Пелкас
11
Туфан
20
Вейл
19
Эступиньян
29
Соринола
2
Стивенс
2
Стивенс
29
Соринола
7
Аллен
25
Кандл
25
Кандл
7
Аллен
9
Пироэ
21
Обафеми
21
Обафеми
9
Пироэ
19
Эступиньян
29
Кристи
29
Кристи
19
Эступиньян
10
Пелкас
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Пелкас
14
Сери
18
Вудс
18
Вудс
14
Сери
20
Вейл
47
Лонгман
47
Лонгман
20
Вейл
Остались в запасе
Суонси
Халл Сити
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Суонси - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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