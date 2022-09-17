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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Юнайтед
Престон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 17 сентября 2022
Престон
17.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
40'
И. Ндиайе
75'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Шеффилд Юнайтед
90'
+3
Желтая карточка
О. Норвуд
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Поттс
82'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Т. Пэррот
82'
82'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
76'
Желтая карточка
О. МакБарни
75'
ГОЛ! 0:2!
О. МакБарни
Пас отдал
С. Берге
73'
Желтая карточка
Д. Иган
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Каррерас
69'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Маккэнн
69'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Э. Риис
69'
69'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Р. Брюстер
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Ндиайе
Желтая карточка
Л. Линдсэй
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
4-4-2
28
Вудман
18
Каррерас
6
Линдсэй
14
Стори
16
Хьюз
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Брауне
44
Поттс
17
Риис
19
Пэррот
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
15
Ахмедходжич
32
Балдок
16
Берге
30
Норрингтон-Дэвис
10
Норвуд
7
Ндиайе
9
МакБарни
10
Брюстер
18
Каррерас
11
Брэди
11
Брэди
18
Каррерас
44
Поттс
4
Ледсон
4
Ледсон
44
Поттс
8
Маккэнн
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Маккэнн
19
Пэррот
24
Магуайр
24
Магуайр
19
Пэррот
17
Риис
17
Эванс
17
Эванс
17
Риис
10
Брюстер
20
Дойл
20
Дойл
10
Брюстер
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Престон - Шеффилд Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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