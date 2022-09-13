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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Сток Сити
Халл Сити - Сток Сити: обзор матча 13 сентября 2022
Халл Сити
13.09.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 3
Завершен
Сток Сити
25'
Л. Бэйкер
45'
Б. Уилмот
65'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Сток Сити
Замена
С. Кристи
️️️️
Э. Джонс
85'
Желтая карточка
Д. Пелкас
84'
79'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Гэйл
Замена
Г. Доэрти
️️️️
О. Туфан
76'
75'
Желтая карточка
Л. Делап
Замена
Р. Вудс
️️️️
Ж. Мишель Сери
75'
71'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Д. Тимон
65'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бэйкер
Пас отдал
Д. Гэйл
Замена
Р. Лонгман
️️️️
К. Элдер
46'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Т. Смит
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Б. Уилмот
Пас отдал
Л. Бэйкер
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
39'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
7
Том Спарроу
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
4-1-3-2
13
Ингрэм
5
Джонс
24
Гривз
2
Фигейреду
2
Койл
27
Слатер
14
Сери
11
Туфан
20
Элдер
29
Смит
19
Эступиньян
4-3-3
1
Бонхэм
44
Флинт
3
Фокс
14
Тимон
16
Уилмот
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
15
Томпсон
19
Делап
34
Гэйл
18
Браун
5
Джонс
29
Кристи
29
Кристи
5
Джонс
11
Туфан
5
Доэрти
5
Доэрти
11
Туфан
29
Смит
10
Пелкас
10
Пелкас
29
Смит
14
Сери
18
Вудс
18
Вудс
14
Сери
20
Элдер
47
Лонгман
47
Лонгман
20
Элдер
14
Тимон
26
Тэйлор
26
Тэйлор
14
Тимон
34
Гэйл
25
Пауэлл
25
Пауэлл
34
Гэйл
Остались в запасе
Халл Сити
Сток Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
39
Джозеф Барсик
ВР
7
Том Спарроу
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
7
Том Спарроу
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Халл Сити - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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