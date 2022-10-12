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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 12 октября 2022
Бристоль Сити
12.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 1
Завершен
Престон
54'
Р. Аткинсон
90'
Р. Аткинсон
82'
Э. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Престон
90'
+6
Желтая карточка
Р. Брэди
90'
+5
Замена
Б. Диаби
️️️️
Б. Уайтмэн
Замена
К. Мартин
️️️️
М. Сайкс
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Р. Аткинсон
Пас отдал
А. Скотт
90'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
86'
84'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
82'
ГОЛ! 1:1!
Э. Хьюз
Желтая карточка
А. Вайманн
81'
78'
Желтая карточка
Б. Вудберн
77'
Замена
А. Брауне
️️️️
А. Каррерас
77'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
А. Маккэнн
Желтая карточка
З. Винер
67'
56'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Джонсон
56'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Ш. Магуайр
ГОЛ! 1:0!
Р. Аткинсон
Пас отдал
М. Сайкс
54'
Желтая карточка
Д. Дасилва
34'
29'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
4-2-1-3
1
О'Лири
12
Дасилва
26
Винер
5
Аткинсон
5
Клозе
8
Уилльямс
17
Сайкс
8
Скотт
9
Конвей
18
Вайманн
42
Семеньо
4-4-2
28
Вудман
8
Каннингэм
6
Линдсэй
16
Хьюз
18
Каррерас
14
Джонсон
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
11
Брэди
24
Магуайр
17
Риис
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
17
Сайкс
18
Мартин
18
Мартин
17
Сайкс
8
Уайтмэн
4
Диаби
4
Диаби
8
Уайтмэн
18
Каррерас
8
Брауне
8
Брауне
18
Каррерас
24
Магуайр
4
Ледсон
4
Ледсон
24
Магуайр
14
Джонсон
7
Вудберн
7
Вудберн
14
Джонсон
8
Маккэнн
17
Эванс
17
Эванс
8
Маккэнн
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Дэвид Корнелл
ВР
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
4
Дилан Каджи
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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