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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Уотфорд
Ротерхэм - Уотфорд: обзор матча 03 сентября 2022
Ротерхэм
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
2'
Р. Вуд
33'
В. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Уотфорд
67'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Я. Асприлья
66'
Желтая карточка
Э. Кайембе
63'
Замена
М. Гаспар
️️️️
А. Камара
Замена
Т. Ивс
️️️️
К. Вашингтон
63'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Барласер
62'
41'
Желтая карточка
Я. Асприлья
33'
ГОЛ! 1:1!
В. Байо
Пас отдал
К. Сема
Желтая карточка
Б. Уайлс
32'
Желтая карточка
Л. Пелтье
27'
Желтая карточка
У. Хардинг
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вуд
Пас отдал
У. Хардинг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
4-3-1-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
6
Вуд
45
Хардинг
21
Пелтье
26
Уайлс
18
Нортон-Каффи
4
Барласер
27
Огбене
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
4-1-2-1-2
26
Бахман
27
Кабаселе
30
Хаус
20
Кэткарт
11
Камара
39
Кайембе
8
Чодури
12
Сема
22
Асприлья
9
Педро
15
Байо
4
Барласер
7
Хай
7
Хай
4
Барласер
14
Вашингтон
39
Ивс
39
Ивс
14
Вашингтон
11
Камара
2
Гаспар
2
Гаспар
11
Камара
22
Асприлья
9
Дэвис
9
Дэвис
22
Асприлья
Остались в запасе
Ротерхэм
Уотфорд
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ротерхэм - Уотфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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