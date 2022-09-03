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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бирмингем Сити
Престон - Бирмингем Сити: обзор матча 03 сентября 2022
Престон
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
16'
М. Колен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Бирмингем Сити
86'
Замена
А. Меджбри
️️️️
С. Хоган
86'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ж. Бакуна
Желтая карточка
Ч. Эванс
83'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Маккэнн
82'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Т. Пэррот
82'
Замена
М. О'Нил
️️️️
Б. Уайтмэн
81'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
А. Брауне
74'
73'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
73'
Замена
Д. Холл
️️️️
К. Белик
69'
Желтая карточка
С. Хоган
65'
Желтая карточка
М. Робертс
Замена
А. Каррерас
️️️️
Б. Поттс
61'
57'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Т. Чон
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Колен
Пас отдал
Д. Грэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
39
Майки О'Нил
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
3-5-2
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
8
Каннингэм
11
Брэди
8
Брауне
44
Поттс
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
17
Риис
19
Пэррот
4-1-1-2-2
26
Радди
4
Робертс
6
Трасти
2
Колен
28
Сэндерсон
5
Белик
7
Бакуна
19
Чон
10
Грэм
14
Дини
25
Хоган
44
Поттс
18
Каррерас
18
Каррерас
44
Поттс
8
Уайтмэн
39
О'Нил
39
О'Нил
8
Уайтмэн
19
Пэррот
4
Ледсон
4
Ледсон
19
Пэррот
8
Маккэнн
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Маккэнн
8
Брауне
17
Эванс
17
Эванс
8
Брауне
5
Белик
33
Холл
33
Холл
5
Белик
19
Чон
8
Джеймс
8
Джеймс
19
Чон
25
Хоган
28
Меджбри
28
Меджбри
25
Хоган
7
Бакуна
7
Беллингем
7
Беллингем
7
Бакуна
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
Остались в запасе
Престон
Бирмингем Сити
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Нил Этеридж
ВР
24
Джош Уильямс
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
24
Джош Уильямс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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