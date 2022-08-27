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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич: обзор матча 27 августа 2022
Хаддерсфилд Таун
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
11'
Ф. Анджорин
30'
Ф. Анджорин
37'
Д. Уоллес
57'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
90'
+5
Желтая карточка
С. Аджайи
90'
+3
Желтая карточка
Г. Диангана
85'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Ферлонг
Замена
У. Бойл
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
83'
82'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Моламби
Замена
Д. Холмс
️️️️
Ф. Анджорин
59'
Желтая карточка
Д. Радони
58'
57'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уоллес
37'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уоллес
Пас отдал
Г. Диангана
ГОЛ! 2:0!
Ф. Анджорин
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Анджорин
Пас отдал
С. Томас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
12
Уильям Бойл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Николлс
20
Кесслер-Хейден
4
Эдмондс-Грин
3
Накаяма
3
Руффельс
20
Тертон
13
Расселл
5
Радони
7
Томас
25
Уорд
18
Анджорин
4-5-1
27
Баттон
2
Ферлонг
6
Аджайи
26
О'Ши
22
Таунсенд
8
Свифт
5
Йокушлу
17
Уоллес
19
Диангана
8
Моламби
9
Грант
18
Анджорин
14
Холмс
14
Холмс
18
Анджорин
4
Эдмондс-Грин
12
Бойл
12
Бойл
4
Эдмондс-Грин
2
Ферлонг
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
2
Ферлонг
8
Моламби
47
Робинсон
47
Робинсон
8
Моламби
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич
1
Джейкоб Чапман
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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