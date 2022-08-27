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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Престон
Кардифф - Престон: обзор матча 27 августа 2022
Кардифф
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Престон
Замена
О. Ожо
️️️️
Р. Колуилл
88'
81'
Желтая карточка
Б. Поттс
78'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Т. Пэррот
Замена
Э. Риномхота
️️️️
Д. Роллс
70'
63'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
А. Брауне
63'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Р. Ледсон
54'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
Замена
Н. Нкунку
️️️️
К. О'Доуда
46'
36'
Замена
Э. Риис
️️️️
Д. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
3-1-3-2-1
21
Оллсоп
2
Ромео
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
32
Роллс
47
О'Доуда
14
Сойерс
11
Филоджин
10
Колуилл
36
Ваттерс
3-5-1-1
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
8
Каннингэм
14
Джонсон
8
Уайтмэн
4
Ледсон
44
Поттс
11
Брэди
8
Брауне
19
Пэррот
47
О'Доуда
27
Нкунку
27
Нкунку
47
О'Доуда
10
Колуилл
9
Ожо
9
Ожо
10
Колуилл
32
Роллс
4
Риномхота
4
Риномхота
32
Роллс
4
Ледсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
4
Ледсон
8
Брауне
7
Вудберн
7
Вудберн
8
Брауне
19
Пэррот
17
Эванс
17
Эванс
19
Пэррот
14
Джонсон
17
Риис
17
Риис
14
Джонсон
Остались в запасе
Кардифф
Престон
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Кардифф - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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