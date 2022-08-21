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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Кардифф
Бристоль Сити - Кардифф: обзор матча 21 августа 2022
Бристоль Сити
21.08.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
41'
Т. Конвей
64'
Р. Аткинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Кардифф
Замена
Т. Клозе
️️️️
Н. Уэллс
90'
+4
89'
Желтая карточка
Р. Уинтл
Желтая карточка
А. Скотт
89'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Х. Массенго
88'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Уилльямс
84'
84'
Замена
К. Этете
️️️️
М. Ромео
Желтая карточка
Д. Уилльямс
81'
Замена
К. Мартин
️️️️
Т. Конвей
80'
75'
Желтая карточка
Р. Колуилл
65'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Э. Риномхота
65'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Р. Сойерс
ГОЛ! 2:0!
Р. Аткинсон
Пас отдал
К. Нейсмит
64'
63'
Желтая карточка
С. Кипр
Желтая карточка
З. Винер
60'
57'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
О. Ожо
ГОЛ! 1:0!
Т. Конвей
Пас отдал
Н. Уэллс
41'
Желтая карточка
Х. Массенго
36'
8'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Баган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
4-2-1-3
25
Бентли
12
Дасилва
26
Винер
5
Аткинсон
3
Нейсмит
4
Массенго
8
Уилльямс
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
18
Вайманн
4-1-4-1
21
Оллсоп
38
Нг
4
Кипр
2
Ромео
3
Баган
24
Уинтл
14
Сойерс
47
О'Доуда
4
Риномхота
9
Ожо
36
Ваттерс
21
Уэллс
5
Клозе
5
Клозе
21
Уэллс
4
Массенго
12
Уилсон
12
Уилсон
4
Массенго
8
Уилльямс
10
Кинг
10
Кинг
8
Уилльямс
9
Конвей
18
Мартин
18
Мартин
9
Конвей
3
Баган
6
Симпсон
6
Симпсон
3
Баган
14
Сойерс
32
Роллс
32
Роллс
14
Сойерс
4
Риномхота
10
Колуилл
10
Колуилл
4
Риномхота
9
Ожо
11
Филоджин
11
Филоджин
9
Ожо
2
Ромео
28
Этете
28
Этете
2
Ромео
Остались в запасе
Бристоль Сити
Кардифф
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
31
Джейк Анвик
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Бристоль Сити - Кардифф
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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