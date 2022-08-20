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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Бирмингем Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 20 августа 2022
Бирмингем Сити
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
83'
Н. Бродхед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Замена
Д. Беллингем
️️️️
М. Колен
86'
83'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
Ч. Уайк
Замена
С. Косгров
️️️️
Д. Холл
80'
71'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
70'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
У. Кин
69'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Д. МакКлин
69'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
К. Лэнг
66'
Желтая карточка
У. Кин
Замена
Д. Леко
️️️️
Д. Уильямс
57'
Замена
Т. Дини
️️️️
Л. Юткевич
57'
17'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Магеннис
10'
Красная карточка
Д. Беннетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
24
Джош Уильямс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Джоб Беллингем
АП
14
Трой Дини
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Тело Осгор
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
3-4-1-2
26
Радди
2
Колен
6
Трасти
28
Сэндерсон
24
Уильямс
8
Джеймс
33
Холл
7
Бакуна
77
Плахета
10
Юткевич
25
Хоган
3-2-2-1-2
32
Джонс
12
Беннетт
2
Дариква
4
Нэйлор
6
Уотмоу
6
Керр
8
Пауэр
16
МакКлин
10
Лэнг
9
Магеннис
18
Кин
2
Колен
7
Беллингем
7
Беллингем
2
Колен
10
Юткевич
14
Дини
14
Дини
10
Юткевич
24
Уильямс
17
Леко
17
Леко
24
Уильямс
33
Холл
9
Косгров
9
Косгров
33
Холл
16
МакКлин
4
Шинни
4
Шинни
16
МакКлин
9
Магеннис
24
Ньямб
24
Ньямб
9
Магеннис
10
Лэнг
33
Бродхед
33
Бродхед
10
Лэнг
18
Кин
10
Уайк
10
Уайк
18
Кин
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Уиган Атлетик
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
1
Сэм Тикл
ВР
19
Тело Осгор
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
19
Тело Осгор
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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