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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Бристоль Сити
Уиган Атлетик - Бристоль Сити: обзор матча 13 августа 2022
Уиган Атлетик
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
67'
У. Кин
6'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Бристоль Сити
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Т. Дариква
77'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Д. Магеннис
76'
75'
Желтая карточка
Т. Клозе
72'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
72'
Замена
Э. Кинг
️️️️
А. Скотт
ГОЛ! 1:1!
У. Кин
67'
63'
Замена
Т. Клозе
️️️️
Р. Аткинсон
62'
Желтая карточка
Р. Аткинсон
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Амос
54'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Д. Беннетт
46'
Желтая карточка
Д. Беннетт
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
Т. Конвей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Тело Осгор
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Амос
6
Уотмоу
12
Беннетт
4
Нэйлор
6
Керр
2
Дариква
16
МакКлин
8
Пауэр
10
Лэнг
18
Кин
9
Магеннис
4-2-1-3
25
Бентли
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
12
Дасилва
17
Сайкс
8
Уилльямс
8
Скотт
18
Мартин
18
Вайманн
9
Конвей
13
Амос
32
Джонс
32
Джонс
13
Амос
2
Дариква
24
Ньямб
24
Ньямб
2
Дариква
12
Беннетт
19
Осгор
19
Осгор
12
Беннетт
9
Магеннис
33
Бродхед
33
Бродхед
9
Магеннис
5
Аткинсон
5
Клозе
5
Клозе
5
Аткинсон
8
Скотт
10
Кинг
10
Кинг
8
Скотт
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Бристоль Сити
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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