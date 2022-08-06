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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Блэкберн
Суонси - Блэкберн: обзор матча 06 августа 2022
Суонси
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 3
Завершен
Блэкберн
39'
С. Шмодикс
57'
Б. Бреретон
84'
Л. Трэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Блэкберн
89'
Замена
Т. Мортон
️️️️
Д. Бакли
Желтая карточка
М. Обафеми
86'
84'
ГОЛ! 0:3!
Л. Трэвис
Пас отдал
Т. Долан
79'
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
79'
Замена
Т. Долан
️️️️
Р. Хеджс
Замена
М. Соринола
️️️️
Д. Латибодье
70'
58'
Замена
А. Эдун
️️️️
С. Шмодикс
57'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бреретон
Пас отдал
Р. Хеджс
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Д. Фултон
52'
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Р. Хеджс
35'
Желтая карточка
С. Галлахер
Желтая карточка
Ж. Пироэ
31'
Желтая карточка
Д. Фултон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
3-2-3-2
1
Фишер
15
Вуд
22
Латибодье
6
Дарлинг
3
Мэннинг
26
Ноутон
10
Нтчам
6
Гримес
4
Фултон
9
Пироэ
21
Обафеми
3-2-1-2-2
1
Камински
4
Айяла
16
Уортон
27
Трэвис
2
Бриттан
3
Пикеринг
6
Бакли
11
Шмодикс
22
Бреретон
26
Хеджс
20
Галлахер
22
Латибодье
29
Соринола
29
Соринола
22
Латибодье
4
Фултон
35
Патерсон
35
Патерсон
4
Фултон
11
Шмодикс
14
Эдун
14
Эдун
11
Шмодикс
6
Бакли
23
Мортон
23
Мортон
6
Бакли
26
Хеджс
24
Долан
24
Долан
26
Хеджс
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
Остались в запасе
Суонси
Блэкберн
13
Стивен Бенда
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Суонси - Блэкберн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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