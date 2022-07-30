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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Престон
Уиган Атлетик - Престон: обзор матча 30 июля 2022
Уиган Атлетик
30.07.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Престон
Замена
Т. Пирс
️️️️
Д. Беннетт
90'
86'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Д. Джонсон
80'
Красная карточка
Ч. Эванс
76'
Желтая карточка
Б. Вудберн
72'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Т. Пэррот
72'
Замена
А. Каррерас
️️️️
Р. Брэди
66'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Б. Поттс
Желтая карточка
Т. Дариква
59'
46'
Желтая карточка
Э. Хьюз
42'
Желтая карточка
А. Брауне
Замена
Д. Керр
️️️️
Д. Уотмоу
38'
Желтая карточка
М. Пауэр
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Кертис Тилт
ЦФ
6
Джек Уотмоу
ЦФ
4
Том Нэйлор
ЦФ
8
Макс Пауэр
ЦФ
10
Каллум Лэнг
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
2
Тендэй Дариква
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
19
Тело Осгор
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
1-1-5
13
Амос
12
Беннетт
16
МакКлин
10
Лэнг
2
Дариква
9
Магеннис
18
Кин
8
Пауэр
3-5-2
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
8
Уайтмэн
44
Поттс
8
Брауне
14
Джонсон
11
Брэди
19
Пэррот
17
Риис
12
Беннетт
46
Пирс
46
Пирс
12
Беннетт
6
Уотмоу
6
Керр
6
Керр
6
Уотмоу
11
Брэди
18
Каррерас
18
Каррерас
11
Брэди
14
Джонсон
4
Ледсон
4
Ледсон
14
Джонсон
44
Поттс
7
Вудберн
7
Вудберн
44
Поттс
19
Пэррот
17
Эванс
17
Эванс
19
Пэррот
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Престон
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
19
Тело Осгор
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
19
Тело Осгор
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Уиган Атлетик - Престон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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