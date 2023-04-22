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Арсенал - Рубин

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Россия. Первая лига, 28 тур Арсенал - Рубин
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Первая лига (2022/2023)
12 тур
1 октября, суббота 16:00 Рубин 1:2 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
24 апреля, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 Арсенал
2 тур
30 июля, пятница 19:00 Арсенал 0:3 Рубин
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
8 мая, суббота 16:30 Арсенал 2:4 Рубин
13 тур
31 октября, суббота 14:00 Рубин 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
14 марта, суббота 19:00 Арсенал 0:1 Рубин
6 тур
18 августа, воскресенье 14:00 Рубин 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Арсенал
8 тур
22 сентября, суббота 16:30 Арсенал 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
18 ноября, суббота 19:00 Арсенал 0:0 Рубин
3 тур
29 июля, суббота 17:30 Рубин 2:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
30 ноября, среда 19:00 Рубин 1:0 Арсенал
2 тур
6 августа, суббота 19:30 Арсенал 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
9 марта, понедельник 15:30 Рубин 1:0 Арсенал
3 тур
13 августа, среда 20:00 Арсенал 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 22 13 8 1 43:21 +22 47
2. Рубин 22 12 7 3 38:23 +15 43
3. Алания 22 11 7 4 38:24 +14 40
4. Енисей 22 10 8 4 32:24 +8 38
5. Арсенал Т 22 9 6 7 30:28 +2 33
6. СКА-Хабаровск 22 9 6 7 38:26 +12 33
7. Волгарь 22 9 6 7 24:21 +3 33
8. КАМАЗ 22 8 8 6 27:23 +4 32
9. Динамо Мх 22 7 9 6 16:16 0 30
10. Шинник 22 8 5 9 24:25 -1 29
11. Нефтехимик 22 7 7 8 19:20 -1 28
12. Родина 22 7 7 8 24:28 -4 28
13. Акрон 22 5 11 6 21:25 -4 26
14. Велес 22 7 2 13 21:36 -15 23
15. Уфа 22 5 6 11 20:30 -10 21
16. Кубань 22 5 5 12 20:25 -5 20
17. Волга Ул 22 3 7 12 15:30 -15 16
18. Краснодар-2 22 3 5 14 15:40 -25 14
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